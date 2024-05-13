Москвитинов Максим Федорович 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМосквитинов Максим Федорович

Москвитинов Максим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1773

Жена: Москвитинова (Климова) Агафья Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Москвитинов Андрей Максимович

Мать ребёнка: Москвитинова (Климова) Агафья Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Москвитинина) Гликерья Максимовна

Мать ребёнка: Москвитинова (Климова) Агафья Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Москвитинов Михаил Максимович

Мать ребёнка: Москвитинова (Климова) Агафья Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1829
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.