Москвитинов Максим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1773
Рождение ребёнка
1776
Сын: Москвитинов Андрей Максимович
Мать ребёнка: Москвитинова (Климова) Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Москвитинина) Гликерья Максимовна
Мать ребёнка: Москвитинова (Климова) Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Москвитинов Михаил Максимович
Мать ребёнка: Москвитинова (Климова) Агафья Ивановна
Смерть
1829