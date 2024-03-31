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Пётр
Пётр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гаврила Петров
1771 г.р.
Мать
Гликерия Прохорова
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Гаврила Петров
Мать:
Гликерия Прохорова
Смерть
Неизвестно
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