Амчиславская (Рабинович) Маня Нафталиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рабинович Нафтали
Мать: Рабинович Маша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амчиславский Семён Исаевич
Отец ребёнка: Амчиславский Исая
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Амчиславский Исая
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Амчиславская) Фрума Исаевна
Отец ребёнка: Амчиславский Исая
Смерть
Неизвестно