Амчиславская (Рабинович) Маня Нафталиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амчиславская (Рабинович) Маня Нафталиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рабинович Нафтали

Мать: Рабинович Маша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амчиславский Семён Исаевич

Отец ребёнка: Амчиславский Исая

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амчиславский Исая

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Амчиславская) Фрума Исаевна

Отец ребёнка: Амчиславский Исая

Смерть
Неизвестно

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