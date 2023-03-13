Квашенникова Татьяна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Прасковія
Отец ребёнка: Квашенниковъ Даніилъ
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Квашенниковъ Даніилъ
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Квашенниковъ Даніилъ
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Клавдія
Отец ребёнка: Квашенниковъ Даніилъ
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Татіана
Отец ребёнка: Квашенниковъ Даніилъ
Рождение ребёнка
1906
Сын: Квашенниковъ Леонтій
Отец ребёнка: Квашенниковъ Даніилъ
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Софія
Отец ребёнка: Квашенниковъ Даніилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Квашенниковъ Даніилъ