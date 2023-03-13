Квашенникова Татьяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашенникова Татьяна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Прасковія

Отец ребёнка: Квашенниковъ Даніилъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Квашенниковъ Даніилъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Квашенниковъ Даніилъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Клавдія

Отец ребёнка: Квашенниковъ Даніилъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Татіана

Отец ребёнка: Квашенниковъ Даніилъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Квашенниковъ Леонтій

Отец ребёнка: Квашенниковъ Даніилъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Софія

Отец ребёнка: Квашенниковъ Даніилъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квашенниковъ Даніилъ

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