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(Чиркова) Агафья Кириллова

Место рождения

дер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Чирков Кирилл Фадеев

Мать: Чиркова Евдокия (Исакова)

дер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816
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