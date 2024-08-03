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Валькова (Питолина) Авдотья Ивановна

Место рождения

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Питолин Иван Степанович

Мать: Питолина Авдотья Дмитриевна

Павловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вальков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Валькова Соломида Васильевна

Отец ребёнка: Вальков Василий Васильевич

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Вальков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Вальков Василий Васильевич

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
После 1816
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)

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