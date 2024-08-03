Валькова (Питолина) Авдотья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1766
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Валькова Соломида Васильевна
Отец ребёнка: Вальков Василий Васильевич
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Вальков Василий Васильевич
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
После 1816
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)