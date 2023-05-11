Масько (Бек) Нина Ульяновна
Место рождения
Дата рождения20.06.1921
Дата смерти18.09.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1921
Отец: Бек Ульян (Юлиус) Тимофеевич
Мать: Бек Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
10.03.1947
Дочь: Глухих Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Масько Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
15.07.1949
Сын: Масько Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Масько Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
22.01.1955
Дочь: Зубарева Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Масько Василий Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1994