Масько (Бек) Нина Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масько (Бек) Нина Ульяновна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

20.06.1921

Дата смерти

18.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1921

Отец: Бек Ульян (Юлиус) Тимофеевич

Мать: Бек Надежда Ефимовна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
10.03.1947

Дочь: Глухих Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Масько Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
15.07.1949

Сын: Масько Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Масько Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
22.01.1955

Дочь: Зубарева Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Масько Василий Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масько Василий Евдокимович

Смерть
18.09.1994
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