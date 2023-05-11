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Иван Сергеев

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: ?

Мать: ?

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1831

Сын: Стефан Иванов

Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1834

Дочь: Ефимия (Пелагия) Иванова

Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1835

Сын: Пётр Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1836

Сын: Дмитрий Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1839

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1842

Сын: Трифон Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1844

Сын: Евсевий Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1846

Дочь: Ксения Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1847

Сын: Корнилий Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1850

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Карпова)

Смерть
Неизвестно
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