Иван Сергеев
Место рождения
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1831
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)
Рождение ребёнка
07.07.1834
Дочь: Ефимия (Пелагия) Иванова
Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)
Рождение ребёнка
29.06.1835
Сын: Пётр Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)
Рождение ребёнка
23.10.1836
Сын: Дмитрий Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)
Рождение ребёнка
29.01.1839
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)
Рождение ребёнка
01.02.1842
Сын: Трифон Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)
Рождение ребёнка
18.06.1844
Сын: Евсевий Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)
Рождение ребёнка
19.01.1846
Дочь: Ксения Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)
Рождение ребёнка
12.09.1847
Сын: Корнилий Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)
Рождение ребёнка
23.09.1850
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Евдокия (Карпова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия (Карпова)
Смерть
Неизвестно