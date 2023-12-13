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Голтаев Анатолий Николаевич
Голтаев Анатолий Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.06.1972
Пол
Мужской
Отец
Голтаев Николай Васильевич
1939 г.р.
Мать
Голтаева Тамара Пантелеевна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1972
Отец:
Голтаев Николай Васильевич
Мать:
Голтаева Тамара Пантелеевна
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