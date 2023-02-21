Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Между 1804 и 1808

Пол

Мужской

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Семен Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1770

Жена: Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Матрона Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
священник
Смерть
Между 1804 и 1808
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