Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиМежду 1804 и 1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Семен Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1770
Жена: Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Матрона Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
священник
Смерть
Между 1804 и 1808