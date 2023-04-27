Isaac Thomas
Место рожденияDumferline, Fifeshire, Scotland
Дата рожденияОколо 1306
Дата смерти1353
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1306
Отец: не указан
Мать: не указана
Dumferline, Fifeshire, Scotland
Бракосочетание
1330
Жена: Bruce Maud
Scotland
Рождение ребёнка
Около 1337
Дочь: Isaac Jonet
Мать ребёнка: Bruce Maud
Lorn, Argyllshire, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1353
Aberdeen, Scotland