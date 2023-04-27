Isaac Thomas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Isaac Thomas

Место рождения

Dumferline, Fifeshire, Scotland

Дата рождения

Около 1306

Дата смерти

1353

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1303 г.р.

Дети

Около 1337 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1306

Отец: не указан

Мать: не указана

Dumferline, Fifeshire, Scotland
Бракосочетание
1330

Жена: Bruce Maud

Scotland
Рождение ребёнка
Около 1337

Дочь: Isaac Jonet

Мать ребёнка: Bruce Maud

Lorn, Argyllshire, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1353
Aberdeen, Scotland
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