Никольская Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Восприемник
26.06.1895 ст.
Оглоблино, Ступино, Московская область
Московской губернии Коломенского уезда Троицкая села Оглоблино церковь. Крестник Карпов Петр Павлов, сын сестры Анны. Восприемники: села Спасского священник Николай Беляев и села Ильинского священника... Показать все
Восприемник
23.10.1897 ст.
Московской губернии Коломенского уезда Знаменская села Ильинского церковь. Крестница: Клавдия, дочь села Ильинского крестьянина Стефана Дмитриева и Евфимии Андреевой. Восприемники: села Ильинского кре... Показать все
Восприемник
22.03.1904 ст.
Московской губернии Христорождественская г. Коломны церковь. Крестница Никольская Мария Петрова, дочь брата Петра. села Настасьина церкви священник Аркадий Сергеев Солнцев и Московской Епархии Коломен... Показать все
Упоминание
21.06.1911 ст.
Прошение совершеннолетней неспособной к труду по болезни дочери умершего заштатного священника-пенсионера Василия Федорова Никольского Знаменской с. Ильинского церкви Коломенского уезда Александры Вас... Показать все
Место жительства
1916
Умершего священника Василия Феодорова Никольского дочь Александра находится у брата псаломщика г. Коломны. Клировая ведомость Знаменской села Ильинского церкви Коломенского уезда за 1916 год. ЦГАМ Ф.1... Показать все
Смерть
После 1916