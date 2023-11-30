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Никольская Александра Васильевна

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Место рождения

Ильинское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Никольский Василий Федоров

Мать: Никольская Александра Петрова

Ильинское, Коломенский, Московская область
Восприемник
26.06.1895 ст.
Оглоблино, Ступино, Московская область
Московской губернии Коломенского уезда Троицкая села Оглоблино церковь. Крестник Карпов Петр Павлов, сын сестры Анны. Восприемники: села Спасского священник Николай Беляев и села Ильинского священника... Показать все
Восприемник
23.10.1897 ст.
Ильинское, Коломенский, Московская область
Московской губернии Коломенского уезда Знаменская села Ильинского церковь. Крестница: Клавдия, дочь села Ильинского крестьянина Стефана Дмитриева и Евфимии Андреевой. Восприемники: села Ильинского кре... Показать все
Восприемник
22.03.1904 ст.
Коломна, Коломенский, Московская область
Московской губернии Христорождественская г. Коломны церковь. Крестница Никольская Мария Петрова, дочь брата Петра. села Настасьина церкви священник Аркадий Сергеев Солнцев и Московской Епархии Коломен... Показать все
Упоминание
21.06.1911 ст.
Прошение совершеннолетней неспособной к труду по болезни дочери умершего заштатного священника-пенсионера Василия Федорова Никольского Знаменской с. Ильинского церкви Коломенского уезда Александры Вас... Показать все
Место жительства
1916
Коломна, Коломенский, Московская область
Умершего священника Василия Феодорова Никольского дочь Александра находится у брата псаломщика г. Коломны. Клировая ведомость Знаменской села Ильинского церкви Коломенского уезда за 1916 год. ЦГАМ Ф.1... Показать все
Смерть
После 1916
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