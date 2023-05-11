Будыкин Емельян Филиппов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865 ст.
Отец: Будыкин Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
1883
Жена: Будыкина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
16.08.1886
Сын: Будыкин Мирон Емельянович
Мать ребёнка: Будыкина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будыкина Дарья Емельяновна
Мать ребёнка: Будыкина Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно