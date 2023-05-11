Будыкин Емельян Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудыкин Емельян Филиппов

Будыкин Емельян Филиппов

Место рождения

Рожки, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Вычислено 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865 ст.

Отец: Будыкин Филипп

Мать: не указана

Рожки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1883

Жена: Будыкина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
16.08.1886

Сын: Будыкин Мирон Емельянович

Мать ребёнка: Будыкина Дарья Ивановна

Рожки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будыкина Дарья Емельяновна

Мать ребёнка: Будыкина Дарья Ивановна

Рожки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close