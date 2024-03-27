Таова Жампаго Ауесовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1946
Отец: Таов Ауес Темирканович
Рождение ребёнка
1970
Отец ребёнка: Баков Тафур
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Бакова Зарема Тафуровна
Отец ребёнка: Баков Тафур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакова- Фатима Тафуровна
Отец ребёнка: Баков Тафур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баков Тафур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баков Тафур
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно