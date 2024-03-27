Таова Жампаго Ауесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таова Жампаго Ауесовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1946

Отец: Таов Ауес Темирканович

Мать: Калова Джамилят Хатимовна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Баков Беслан Тафурович

Отец ребёнка: Баков Тафур

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Бакова Зарема Тафуровна

Отец ребёнка: Баков Тафур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакова- Фатима Тафуровна

Отец ребёнка: Баков Тафур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баков Аслан Тафурович

Отец ребёнка: Баков Тафур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баков Тафур

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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