Варвара Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Тихонова

Варвара Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1876 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1899

Дочь: Екатерина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Игнатов

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Игнатов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close