Варвара Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1899
Дочь: Екатерина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Игнатов
Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Игнатов
Смерть
Неизвестно