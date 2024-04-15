(Рудоменко) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рудоменко) Татьяна Степановна

(Рудоменко) Татьяна Степановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

08.01.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1905 ст.

Отец: Рудоменко Степан Григорьевич

Мать: Рудоменко Христина Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79T7-W?i=27&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
09.01.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79T7-W?i=27&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close