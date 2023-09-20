Сергачева (Карасева) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1937
Дочь: Гаманица Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Сергачев Дмитрий Иванович
Инюшово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люфт Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Сергачев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сергачев Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно