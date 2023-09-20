Сергачева (Карасева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергачева (Карасева) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1937

Дочь: Гаманица Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Сергачев Дмитрий Иванович

Инюшово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люфт Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Сергачев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергачев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Сергачев Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергачев Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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