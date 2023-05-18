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Коротков Федор

Место рождения

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Коротков Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1890 - имеет фамилию.
Рождение ребёнка
1861

Сын: Коротков Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Короткова Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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