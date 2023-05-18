Коротков Федор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: не указана
1890 - имеет фамилию.
Рождение ребёнка
1861
Сын: Коротков Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Короткова Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно