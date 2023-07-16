Войнова (Кучеренко) Ольга Александровна (Брониславовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войнова (Кучеренко) Ольга Александровна (Брониславовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
Скрыто настройками приватности
1912 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Донгарова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Войнов Димитрий Гергиевич

Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войнов Димитрий Гергиевич

Рождение ребёнка
17.01.1912

Сын: Войнов Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Войнов Димитрий Гергиевич

Смерть
1931
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