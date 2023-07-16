Войнова (Кучеренко) Ольга Александровна (Брониславовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Донгарова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Войнов Димитрий Гергиевич
Рождение ребёнка
1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Войнов Димитрий Гергиевич
Рождение ребёнка
17.01.1912
Отец ребёнка: Войнов Димитрий Гергиевич
Смерть
1931