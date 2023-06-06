Кудрявцова Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцова Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1854

Дочь: Кудрявцова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Кудрявцов Федор Львович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.05.1856

Дочь: Кудрявцова Елена Федоровна

Отец ребёнка: Кудрявцов Федор Львович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.10.1859

Дочь: Кудрявцова Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Кудрявцов Федор Львович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцов Федор Львович

Смерть
Неизвестно
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