Кудрявцова Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1854
Дочь: Кудрявцова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Кудрявцов Федор Львович
Рождение ребёнка
02.05.1856
Дочь: Кудрявцова Елена Федоровна
Отец ребёнка: Кудрявцов Федор Львович
Рождение ребёнка
07.10.1859
Дочь: Кудрявцова Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Кудрявцов Федор Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно