Еремина-Никулина (Сыромятникова) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремина-Никулина (Сыромятникова) Наталья Андреевна

Еремина-Никулина (Сыромятникова) Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Сыромятников Андрей Андреевич

Мать: Сыромятникова Ксения Васильевна

Восприемник
11.08.1869
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Фёдор Георгиевич Еляскин
Бракосочетание
08.05.1870

Муж: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
такэе в поручителях сын причетника Алексей Цветков
Рождение ребёнка
04.03.1871

Сын: Еремин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1872

Дочь: Жесткова Пелагея Тихоновна

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1876

Дочь: Сорокина Наталья Тихоновна

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1882

Сын: Никулин Василий Тихонович

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1884

Сын: Никулин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1885

Сын: Еремин Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.08.1888

Дочь: Саломония Тихоновна

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.12.1890

Дочь: Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1893

Сын: Никулин Николай Тихонович

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1894

Сын: Еремин-Никулин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.10.1895

Сын: Еремин Михаил Тихонович

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close