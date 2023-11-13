Еремина-Никулина (Сыромятникова) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Восприемник
11.08.1869
Фёдор Георгиевич Еляскин
Бракосочетание
08.05.1870
такэе в поручителях сын причетника Алексей Цветков
Рождение ребёнка
04.03.1871
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.10.1872
Дочь: Жесткова Пелагея Тихоновна
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.09.1876
Дочь: Сорокина Наталья Тихоновна
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.04.1882
Сын: Никулин Василий Тихонович
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.04.1884
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.12.1885
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.08.1888
Дочь: Саломония Тихоновна
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.12.1890
Дочь: Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.05.1893
Сын: Никулин Николай Тихонович
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.08.1894
Сын: Еремин-Никулин Иван Тихонович
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.10.1895
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1923