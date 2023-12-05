Сонин Павел Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСонин Павел Максимович

Сонин Павел Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сонин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сонина Людмила Павловна

Мать ребёнка: Сонина Евдокия /Дора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сонина Елена Павловна

Мать ребёнка: Сонина Евдокия /Дора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сонина Евдокия /Дора

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close