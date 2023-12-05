Сонин Павел Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сонин Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сонина Людмила Павловна
Мать ребёнка: Сонина Евдокия /Дора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сонина Елена Павловна
Мать ребёнка: Сонина Евдокия /Дора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сонина Евдокия /Дора
Смерть
Неизвестно