Васильев Константин Иванов
Место рождения
Дата рождения20.05.1837 ст.
Дата смерти31.07.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1837 ст.
Отец: Васильев Иван Афанасиев
Бракосочетание
13.11.1855 ст.
Рождение ребёнка
18.07.1858 ст.
Сын: Васильев Илья Константинов
Мать ребёнка: Васильева Соломония Трофимова
Рождение ребёнка
07.11.1865
Дочь: Стефанида Константинова
Мать ребёнка: Васильева Соломония Трофимова
Рождение ребёнка
16.09.1869 ст.
Дочь: Калинина Пелагея Константинова
Мать ребёнка: Васильева Соломония Трофимова
Смерть
31.07.1903 ст.