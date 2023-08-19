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Васильев Константин Иванов

Место рождения

Извиль, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.05.1837 ст.

Дата смерти

31.07.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1837 ст.

Отец: Васильев Иван Афанасиев

Мать: Васильева Евдокия Иванова

Извиль, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
13.11.1855 ст.

Жена: Васильева Соломония Трофимова

Рождение ребёнка
18.07.1858 ст.

Сын: Васильев Илья Константинов

Мать ребёнка: Васильева Соломония Трофимова

Извиль, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.11.1865

Дочь: Стефанида Константинова

Мать ребёнка: Васильева Соломония Трофимова

Извиль, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.09.1869 ст.

Дочь: Калинина Пелагея Константинова

Мать ребёнка: Васильева Соломония Трофимова

Извиль, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
31.07.1903 ст.
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