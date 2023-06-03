Максин Александр Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максин Александр Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Максина Степанида Александровна

Мать ребёнка: Максина Ефросиния

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Максин Павел Александрович

Мать ребёнка: Максина Ефросиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Ефросиния

Смерть
Неизвестно