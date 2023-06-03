Максин Александр Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Максина Степанида Александровна
Мать ребёнка: Максина Ефросиния
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Максин Павел Александрович
Мать ребёнка: Максина Ефросиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максина Ефросиния
Смерть
Неизвестно