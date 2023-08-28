Байгулова (Герасимова) Таисия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: Байгулов ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Байгулов ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Байгулов ???
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Байгулов ???
Смерть
Неизвестно