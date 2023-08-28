Байгулова (Герасимова) Таисия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байгулова (Герасимова) Таисия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимов Трофим Ефремович

Мать: Герасимова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: Байгулов ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Байгулов ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Байгулов ???

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байгулов ???

Смерть
Неизвестно
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