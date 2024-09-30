Хуопалайнен Иван Якобович
Место рождения
Дата рождения20.02.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1856
Рождение ребёнка
29.01.1864
Сын: Хуопалайнен Адам Иванович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Суомалайнен) Катарина Андреевна
Рождение ребёнка
07.01.1878
Дочь: Куйванен (Хуопалайнен) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Суомалайнен) Катарина Андреевна
Смерть
Неизвестно