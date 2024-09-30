Хуопалайнен Иван Якобович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуопалайнен Иван Якобович

Хуопалайнен Иван Якобович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

20.02.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1856

Жена: Хуопалайнен (Суомалайнен) Катарина Андреевна

Рождение ребёнка
29.01.1864

Сын: Хуопалайнен Адам Иванович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Суомалайнен) Катарина Андреевна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1878

Дочь: Куйванен (Хуопалайнен) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Суомалайнен) Катарина Андреевна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.