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Посохин Федор Артемьев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

До 24.10.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Посохин Артемий Сергеевич

Мать: Некрасова Федора Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1817

Жена: Посохина Марфа Иванова

Рождение ребёнка
12.01.1818

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1819

Дочь: Некрасова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1821

Сын: Посохин Петр Федоров

Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1823

Сын: Посохин Евграф Федоров

Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1826

Сын: Посохин Алексей Федоров

Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.09.1827

Дочь: Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1830

Сын: Посохин Андрей Федоров

Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.06.1832

Сын: Посохин Капитон Федорович

Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 24.10.1845
Причина смерти: горячкою
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