Посохин Федор Артемьев
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиДо 24.10.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
22.01.1817
Жена: Посохина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
12.01.1818
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
01.11.1819
Дочь: Некрасова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1821
Сын: Посохин Петр Федоров
Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
23.11.1823
Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
07.02.1826
Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
02.09.1827
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
18.08.1830
Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
30.06.1832
Сын: Посохин Капитон Федорович
Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 24.10.1845
Причина смерти: горячкою