(Утробина) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Утробина) Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Утробин Алексей

Мать: Утробина Мальвина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неизвестных Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Утробин Валерий

Отец ребёнка: Неизвестных Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неизвестных Борис Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестных Борис Иванович

Смерть
2004
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