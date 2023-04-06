(Утробина) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Утробин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неизвестных Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Утробин Валерий
Отец ребёнка: Неизвестных Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неизвестных Борис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004