Начиняная (Юферева) Ольга
Место рожденияд.Юферята Ключевской с/с Кировской обл
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
д.Юферята Ключевской с/с Кировской обл
Образование
С 1948 по 1953
детский дом
7 классов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юферев Олег
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Место жительства
Неизвестно
ул Выборская 28б кв183
Смерть
Неизвестно