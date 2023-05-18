Начиняная (Юферева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Начиняная (Юферева) Ольга

Место рождения

д.Юферята Ключевской с/с Кировской обл

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Юферев (yuferev) Иван (Ivan Andreyevich)

Мать: Юферева Екатерина Алексеевна

д.Юферята Ключевской с/с Кировской обл
Образование
С 1948 по 1953
детский дом
7 классов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юферев Олег

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Место жительства
Неизвестно
ул Выборская 28б кв183
Смерть
Неизвестно
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