(Елясина) Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения05.03.1897
Дата смертиПосле 05.03.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1897
Крещение
06.03.1897
Восприемники: Михаил Петрович Федякин, Анна Ефимовна Батюкова (Федякина)
Восприемник
27.09.1910
Михаил Юлианович Елясин
Восприемник
06.11.1910
Анастасия Николаевна Клюкина
Восприемник
15.04.1911
Александра Яковлевна Еремина
Восприемник
02.12.1913
Александр Юлианович Елясин
Восприемник
05.03.1916
Евдокия Константиновна Федякина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 05.03.1916