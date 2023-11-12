Абрамов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1874
Бракосочетание
23.05.1897 ст.
Рождение ребёнка
05.09.1900
Мать ребёнка: Абрамова Епистилия Никифоровна
Рождение ребёнка
08.05.1903
Сын: Абрамов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Абрамова Епистилия Никифоровна
Рождение ребёнка
09.12.1905 ст.
Дочь: Абрамова Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Абрамова Епистилия Никифоровна
Рождение ребёнка
01.03.1908
Дочь: Абрамова Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Абрамова Епистилия Никифоровна
Смерть
Неизвестно