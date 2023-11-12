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Абрамов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1874

Отец: Абрамов Павел Евсеевич

Мать: Абрамова Акилина Дементьевна

Бракосочетание
23.05.1897 ст.

Жена: Абрамова Епистилия Никифоровна

Рождение ребёнка
05.09.1900

Сын: Абрамов Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Абрамова Епистилия Никифоровна

Рождение ребёнка
08.05.1903

Сын: Абрамов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Абрамова Епистилия Никифоровна

Рождение ребёнка
09.12.1905 ст.

Дочь: Абрамова Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Абрамова Епистилия Никифоровна

Рождение ребёнка
01.03.1908

Дочь: Абрамова Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Абрамова Епистилия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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