Сапожкина Ксения Степановна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Сапожкина Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Сапожкин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Сапожкин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сапожкин Федот Дмитриевич
Отец ребёнка: Сапожкин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Сапожкина Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Сапожкин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Сапожкина Домна Дмитриевна
Отец ребёнка: Сапожкин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожкин Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Сапожкин Дмитрий Дмитриевич
Смерть
1878