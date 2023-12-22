Сапожкина Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожкина Ксения Степановна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1814

Дата смерти

1878

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Сапожкина Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Сапожкин Дмитрий Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Сапожкин Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Сапожкин Дмитрий Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сапожкин Федот Дмитриевич

Отец ребёнка: Сапожкин Дмитрий Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Сапожкина Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Сапожкин Дмитрий Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Сапожкина Домна Дмитриевна

Отец ребёнка: Сапожкин Дмитрий Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожкин Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Сапожкин Дмитрий Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1878
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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