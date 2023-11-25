Хрипунов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрипунов Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1960

Сын: Хрипунов Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Бурдина Ироида Васильевна

Рождение ребёнка
06.12.1961

Сын: Хрипунов Анатолий Евгеньевич

Мать ребёнка: Бурдина Ироида Васильевна

Смерть
Неизвестно
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