Хрипунов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1960
Сын: Хрипунов Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Бурдина Ироида Васильевна
Рождение ребёнка
06.12.1961
Сын: Хрипунов Анатолий Евгеньевич
Мать ребёнка: Бурдина Ироида Васильевна
Смерть
Неизвестно