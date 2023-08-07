Алексей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Герасим Дмитриевич

Мать: Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Василиса Алексеевна

Мать ребёнка: Анисья Семеновна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Гордей Алексеевич

Мать ребёнка: Анисья Семеновна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Анисья Семеновна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Февронья Алексеевна

Мать ребёнка: Анисья Семеновна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Каллиник Алексеевич

Мать ребёнка: Анисья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Погорелка деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
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