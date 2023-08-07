Алексей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Герасим Дмитриевич
Мать: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Василиса Алексеевна
Мать ребёнка: Анисья Семеновна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Гордей Алексеевич
Мать ребёнка: Анисья Семеновна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Анисья Семеновна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Февронья Алексеевна
Мать ребёнка: Анисья Семеновна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Каллиник Алексеевич
Мать ребёнка: Анисья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Погорелка деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно