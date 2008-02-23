Ткаченко Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1939
Дата смерти23.02.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1939
Рождение ребёнка
17.02.1961
Сын: Ткаченко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ткаченко София Михайловна
Рождение ребёнка
25.12.1963
Дочь: Денгес Галина Николаевна
Мать ребёнка: Ткаченко София Михайловна
Рождение ребёнка
08.11.1967
Дочь: Кузеванова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Ткаченко София Михайловна
Рождение ребёнка
23.03.1981
Сын: Ткаченко Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Ткаченко София Михайловна
Рождение ребёнка
11.04.1984
Сын: Ткаченко Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Ткаченко София Михайловна
Смерть
23.02.2008