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Ткаченко Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1939

Дата смерти

23.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1939

Отец: Ткаченко Василий Григорьевич

Мать: Ткаченко Нина Марковна

Рождение ребёнка
17.02.1961

Сын: Ткаченко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ткаченко София Михайловна

Рождение ребёнка
25.12.1963

Дочь: Денгес Галина Николаевна

Мать ребёнка: Ткаченко София Михайловна

Рождение ребёнка
08.11.1967

Дочь: Кузеванова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Ткаченко София Михайловна

Рождение ребёнка
23.03.1981

Сын: Ткаченко Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Ткаченко София Михайловна

Рождение ребёнка
11.04.1984

Сын: Ткаченко Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Ткаченко София Михайловна

Смерть
23.02.2008
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