Лихачева Ирина Тимофеева
Место рождениядер. Яковлевская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Яковлевская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Елена Гаврилова
Отец ребёнка: Лихачев Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Лихачев Гаврило Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762