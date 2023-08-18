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Лихачева Ирина Тимофеева

Место рождения

дер. Яковлевская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Яковлевская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Елена Гаврилова

Отец ребёнка: Лихачев Гаврило Иванов

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Лихачев Малафей Гаврилов

Отец ребёнка: Лихачев Гаврило Иванов

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихачев Гаврило Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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