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Шукшин Герасим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1892

Дата смерти

01.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1892

Отец: Шукшин Иван Никонович

Мать: Шукшина Параскева Антоновна

Военная служба
1915
Участие в 1 Мировой войне: Северный фронт 437 Сестрорецкий полк 110 пехотной дивизии. Ранение в живот 12.11.1915 г под Ливенгофом (современная Латвия)
Рождение ребёнка
25.05.1933

Дочь: Догадина Павла Герасимовна

Мать ребёнка: Шукшина Александра Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шукшин Вячеслав Герасимович

Мать ребёнка: Шукшина Александра Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шукшина Нина Герасимовна

Мать ребёнка: Шукшина Александра Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шукшина Александра Никитична

Смерть
01.03.1980
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