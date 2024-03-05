Шукшин Герасим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1892
Дата смерти01.03.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1892
Отец: Шукшин Иван Никонович
Военная служба
1915
Участие в 1 Мировой войне: Северный фронт 437 Сестрорецкий полк 110 пехотной дивизии. Ранение в живот 12.11.1915 г под Ливенгофом (современная Латвия)
Рождение ребёнка
25.05.1933
Дочь: Догадина Павла Герасимовна
Мать ребёнка: Шукшина Александра Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шукшин Вячеслав Герасимович
Мать ребёнка: Шукшина Александра Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шукшина Нина Герасимовна
Мать ребёнка: Шукшина Александра Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1980