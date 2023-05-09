Кабакова (Градова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабакова (Градова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1924

Дочь: Мартынюк Галина Васильевна

Отец ребёнка: Кабаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабаков Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Кабаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабаков Лев Васильевич

Отец ребёнка: Кабаков Василий

Смерть
Неизвестно
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