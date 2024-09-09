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Шевелина Анна Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелин Иван Данилович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-196л
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Шевелина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Шевелин Иван Данилович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-197л
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шевелин Яков Иванович

Отец ребёнка: Шевелин Иван Данилович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-196об
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Шевелина) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Шевелин Иван Данилович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-197л
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шевелин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шевелин Иван Данилович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-196об
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шевелин Михайло Иванович

Отец ребёнка: Шевелин Иван Данилович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-196об
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Шевелина) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Шевелин Иван Данилович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-197л
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Шевелина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шевелин Иван Данилович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-197л
Смерть
Неизвестно

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