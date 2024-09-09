Шевелина Анна Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-196л
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Шевелина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Шевелин Иван Данилович
ГАСО, 179-1-213-197л
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Шевелин Иван Данилович
ГАСО, 179-1-213-196об
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Шевелина) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Шевелин Иван Данилович
ГАСО, 179-1-213-197л
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Шевелин Иван Данилович
ГАСО, 179-1-213-196об
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Шевелин Иван Данилович
ГАСО, 179-1-213-196об
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Шевелина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Шевелин Иван Данилович
ГАСО, 179-1-213-197л
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Шевелина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шевелин Иван Данилович
ГАСО, 179-1-213-197л
Смерть
Неизвестно