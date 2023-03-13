Хардина Агафья Евсеева? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хардина Агафья Евсеева?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Хардинъ Иванъ

Отец ребёнка: Хардинъ Филипъ

с.Петровка
Рождение ребёнка
10.02.1788

Сын: Хардинъ Федоръ

Отец ребёнка: Хардинъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Хардинъ Захаръ

Отец ребёнка: Хардинъ Филипъ

с.Петровка
Рождение ребёнка
1792

Сын: Хардинъ Андрей

Отец ребёнка: Хардинъ Филипъ

с.Петровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хардинъ Филипъ

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