Хардина Агафья Евсеева?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Хардинъ Иванъ
Отец ребёнка: Хардинъ Филипъ
с.Петровка
Рождение ребёнка
10.02.1788
Сын: Хардинъ Федоръ
Отец ребёнка: Хардинъ Филипъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788
Сын: Хардинъ Захаръ
Отец ребёнка: Хардинъ Филипъ
с.Петровка
Рождение ребёнка
1792
Сын: Хардинъ Андрей
Отец ребёнка: Хардинъ Филипъ
с.Петровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хардинъ Филипъ