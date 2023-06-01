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Näppi (Uulima) ?
Näppi (Uulima) ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Uulima Gervin
1957 г.р.
Мать
Pärn (Peedimann) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Uulima Gervin
Мать:
Pärn ?
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