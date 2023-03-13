(Морозова) Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Морозовъ Федотъ
Отец ребёнка: Морозовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Морозовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Кривенкова Катерина
Отец ребёнка: Морозовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозовъ Иванъ