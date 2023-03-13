(Морозова) Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Морозова) Ирина Иванова

(Морозова) Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Морозовъ Федотъ

Отец ребёнка: Морозовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Морозовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Кривенкова Катерина

Отец ребёнка: Морозовъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозовъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close