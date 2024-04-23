Голубцова Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Голубцов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Голубцов Владимир Владимирович

Юрмала, Jūrmala
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Голубцова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Голубцов Владимир Владимирович

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Смерть
1945

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