Голубцова Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Голубцов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Голубцов Владимир Владимирович
Юрмала, Jūrmala
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Голубцова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Голубцов Владимир Владимирович
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Смерть
1945