Тестоедова (Костылева) Пелагия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Рождение ребёнка
13.07.1890 ст.
Дочь: Костылева Ольга
Отец ребёнка: не указан
Внебрачная дочь
Бракосочетание
22.02.1891 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Тестоедова Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Тестоедов Кузьма Демидов
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Тестоедов Тимофей Кузьмич
Отец ребёнка: Тестоедов Кузьма Демидов
Рождение ребёнка
28.05.1905 ст.
Дочь: Тестоедова Антонина Кузьминична
Отец ребёнка: Тестоедов Кузьма Демидов
Смерть
Неизвестно