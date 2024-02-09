Тестоедова (Костылева) Пелагия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тестоедова (Костылева) Пелагия Ивановна

Место рождения

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Костылев Иван Галактионович

Мать: Костылева Анна Евсеевна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.07.1890 ст.

Дочь: Костылева Ольга

Отец ребёнка: не указан

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Внебрачная дочь
Бракосочетание
22.02.1891 ст.

Муж: Тестоедов Кузьма Демидов

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Тестоедова Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Тестоедов Кузьма Демидов

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Тестоедов Тимофей Кузьмич

Отец ребёнка: Тестоедов Кузьма Демидов

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.05.1905 ст.

Дочь: Тестоедова Антонина Кузьминична

Отец ребёнка: Тестоедов Кузьма Демидов

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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