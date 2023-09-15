Панкратова (Зализецкая) Лилия Игоревна
Место рождения
Дата рождения1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1994
Рождение ребёнка
17.04.2007
Сын: Панкратов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Панкратов Иван Петрович
тауншип Риджвуд, Нью-Джерси, США
Рождение ребёнка
22.10.2022
Отец ребёнка: Панкратов Иван Петрович
г. Хакенсэк, Нью-Джерси, США