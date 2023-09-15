Панкратова (Зализецкая) Лилия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Зализецкая) Лилия Игоревна

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
1994

Муж: Панкратов Иван Петрович

Рождение ребёнка
17.04.2007

Сын: Панкратов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Панкратов Иван Петрович

тауншип Риджвуд, Нью-Джерси, США
Рождение ребёнка
22.10.2022

Сын: Панкратов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Панкратов Иван Петрович

г. Хакенсэк, Нью-Джерси, США
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