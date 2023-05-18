Быков Дмитрий Филиппов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Быков Филипп Авросимов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Татьяна Дмитриева
Мать ребёнка: Быкова Наталья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Александра Дмитриева
Мать ребёнка: Быкова Наталья
Рождение ребёнка
02.10.1827
Дочь: Зотова Пелагия Дмитриева
Мать ребёнка: Быкова Наталья
восприемники: «Мещанка Екатерина Логинова Гулина».
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Пелагея Дмитриева
Мать ребёнка: Быкова Наталья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Быков Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Быкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Быкова Наталья
Смерть
Неизвестно