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Быков Дмитрий Филиппов

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Место рождения

Скопин, город Скопин, Рязанская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Быков Филипп Авросимов

Мать: ?

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Татьяна Дмитриева

Мать ребёнка: Быкова Наталья

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Александра Дмитриева

Мать ребёнка: Быкова Наталья

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.10.1827

Дочь: Зотова Пелагия Дмитриева

Мать ребёнка: Быкова Наталья

Скопин, город Скопин, Рязанская область
восприемники: «Мещанка Екатерина Логинова Гулина».
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Пелагея Дмитриева

Мать ребёнка: Быкова Наталья

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Быков Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Быкова Наталья

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Быкова Наталья

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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