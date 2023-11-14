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Ялашка Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1865 ст.

Жена: Ялашка Татьяна Павловна

Запись в книге брачных обысков № 3 от 10.01.1865, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=1031
Смерть
Неизвестно
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