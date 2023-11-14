Ялашка Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1865 ст.
Жена: Ялашка Татьяна Павловна
Запись в книге брачных обысков № 3 от 10.01.1865, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=1031
Смерть
Неизвестно