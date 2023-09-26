Бугланов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугланов Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугланов Никита Ильич

Мать ребёнка: Бугланова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Ильинична

Мать ребёнка: Бугланова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугланов Василий Ильич

Мать ребёнка: Бугланова Марина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугланова Марина Васильевна

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