Юринова (Ласица) Афанасия Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1892 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1896 ст.
Дочь: Юринова Татьяна Дорофеевна
Отец ребёнка: Юринов Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1902 ст.
Отец ребёнка: Юринов Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1905 ст.
Отец ребёнка: Юринов Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1908 ст.
Сын: Юринов Григорий Дорофеевич
Отец ребёнка: Юринов Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1912 ст.
Отец ребёнка: Юринов Дорофей Иванович
Смерть
1945