Юринова (Ласица) Афанасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова (Ласица) Афанасия Ильинична

Место рождения

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.02.1892 ст.

Муж: Юринов Дорофей Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1896 ст.

Дочь: Юринова Татьяна Дорофеевна

Отец ребёнка: Юринов Дорофей Иванович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1902 ст.

Сын: Юринов Яков Дорофеевич

Отец ребёнка: Юринов Дорофей Иванович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1905 ст.

Сын: Юринов Борис Дорофеевич

Отец ребёнка: Юринов Дорофей Иванович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1908 ст.

Сын: Юринов Григорий Дорофеевич

Отец ребёнка: Юринов Дорофей Иванович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1912 ст.

Сын: Юринов Иван Дорофеевич

Отец ребёнка: Юринов Дорофей Иванович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
1945
Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
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