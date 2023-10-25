Борисенко Геннадий Айкасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенко Геннадий Айкасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1982

Дочь: Димова Любовь Геннадьевна

Мать ребёнка: Борисенко Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ельшина Мария Геннадьевна

Мать ребёнка: Борисенко Валентина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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