Борисенко Геннадий Айкасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1982
Дочь: Димова Любовь Геннадьевна
Мать ребёнка: Борисенко Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ельшина Мария Геннадьевна
Мать ребёнка: Борисенко Валентина Алексеевна
Смерть
Неизвестно